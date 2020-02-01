Тюменский театр казачьей песни "Яр-Хмель" презентует новый альбом

| Фото: ДНК "Строитель" (архив) | Фото: ДНК "Строитель" (архив)

Новый музыкальный альбом "Накануне перед праздничком..." презентует театр казачьей песни "Яр-Хмель" в клубном зале ДНК "Строитель" в Тюмени 22 февраля в 16 часов, сообщают организаторы.

В новый альбом вошли казачьи песни, популярные песни народов мира, авторские композиции, подаренные коллективу и солистам.

"Есть замечательное средство от стресса – песня и хорошее настроение. Поэтому формой презентации нового альбома мы выбрали концерт как живое общение со зрителем", — рассказали организаторы мероприятия.

Стоимость билета — 150 рублей. Возрастное ограничение: 6+.