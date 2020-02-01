Тюменский театр казачьей песни "Яр-Хмель" презентует новый альбом
| Фото: ДНК "Строитель" (архив)
Новый музыкальный альбом "Накануне перед праздничком..." презентует театр казачьей песни "Яр-Хмель" в клубном зале ДНК "Строитель" в Тюмени 22 февраля в 16 часов, сообщают организаторы.
В новый альбом вошли казачьи песни, популярные песни народов мира, авторские композиции, подаренные коллективу и солистам.
"Есть замечательное средство от стресса – песня и хорошее настроение. Поэтому формой презентации нового альбома мы выбрали концерт как живое общение со зрителем", — рассказали организаторы мероприятия.
Стоимость билета — 150 рублей. Возрастное ограничение: 6+.