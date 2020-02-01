Более 690 единиц спецтехники задействуют в уборке снега в Тюмени

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" ВК | Фото: портал "Тюмень - наш дом" ВК

Ежедневно на уборку снега в Тюмени готовы выйти 692 единицы техники. Такие данные озвучил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов на заседание очередного штаба по зимней уборке улиц.

В случае чрезвычайной ситуации могут быть задействованы еще 211 снегоуборочных машин. Также производится немеханизированная уборка, в одну смену около 300 рабочих обеспечивают нормативное содержание дорог.

"Совместно с подрядными организациями сформированы звенья, составлены маршрутные карты по приоритетным зонам уборки снега, а также вывоза снежных масс. Напомню, что у служб есть 9 дней на ликвидацию снежных валов с момента окончания снегопада. Особое внимание уделяется распределению противогололедных материалов. В этой работе задействовано 93 единицы техники, 30 из которых оснащены электронными дозаторами, позволяющими регулировать подачу ПГМ", – отметил Игорь Фролов.

Технический надзор за качеством выполненных работ в круглосуточном режиме осуществляет МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени". С начала зимы специалисты выявили более 3 тыс. замечаний. Все обнаруженные проблемы передаются в диспетчерские службы подрядных организаций и устраняются в максимально короткие сроки.

Главным подрядчиком выступает Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие, также заключены договоры с более чем 20 субподрядными организациями.