Названы самые "аварийные" российские имена

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Покровитель всех влюбленных святой Валентин, вероятно, не был искусным водителем. Люди, названные в его честь, чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия. По крайней мере, об этом свидетельствует исследование страховой компании "Согласие", эксперты которой проанализировали статистику по страхованию КАСКО за 2019 год.

Так вот, оказывается в столице водители, названные в честь этого святого, попадают в аварии чаще других автовладельцев мужского пола. Частота убытков у них составляет около 55%. Это значит, что на 100 застрахованных Валентинов приходится 55 заявок на возмещение убытков.

На втором и третьем местах по аварийности – Артур (53%) и Станислав (51%) соответственно. Далее в первую десятку в порядке убывания частоты убытков входят: Григорий (49%), Максим (47%) и Илья (по 47%), Антон (46%), Никита, Кирилл и Вячеслав (по 45%).

Самыми аккуратными являются автовладельцы по имени Петр – у них частота убытков находится на уровне 32%. От Петра немного отстает Валерий (33%). На третьем месте – Геннадий (35%). Места с 4 по 10 занимают Руслан и Эдуард (по 36%), Владислав и Борис (по 37%), Виктор, Анатолий и Сергей (по 38%).

А вот к женщинам святой Валентин, вероятно, более благосклонен. Женщины-водители с таким именем вообще не попали в поле зрения экспертов страховой компании "Согласие".

Александра – вот имя самых аварийных водителей-женщин в столице –частота убытков 60%. Чуть аккуратнее водят Тамары и Кристины (по 59%). Немного ниже частота убытков у женщин за рулем по имени Евгения (57%), Олеся (56%), Лилия, Полина и Лариса (по 54%), Дарья (53%), Алина (52%).

Наиболее осторожны за рулем оказались Вера (39%), Оксана и Яна (по 40%). Чуть менее аккуратны Лидия (41%), Алла (42%), Надежда (44%), Жанна, Наталия, Людмила и Светлана (по 45%). Впрочем, специалисты советуют: на Валентина надейся, да сам не плошай!

Традиция праздновать день святого Валентина как День влюбленных впервые упоминается в конце XVI века в английской и французской литературе. Празднование Дня влюбленных соотносилось с народным поверьем: "В этот день птицы начинают искать себе пару".