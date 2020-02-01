Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни развернется в тюменском "Торфянике"

| Фото: организаторы фестиваля | Фото: организаторы фестиваля

Второй открытый городской фестиваль-конкурс военно-патриотической песни "К подвигу героев песней прикоснись" пройдет в Доме культуры и творчества "Торфяник" с 19 по 21 февраля, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Принять участие в нем могут как дети от семи лет и старше, так и взрослые. Организаторы ждут сольных исполнителей, дуэты, ансамбли и хоры. Участие бесплатное.

Программа конкурса включает в себя три дня, каждый из которых даст возможность проявить свои творческие способности. Участники смогут продемонстрировать вокальные данные, артистизм и креативный подход к созданию уникального сценического образа.

В ходе отбора, который пройдет в два этапа, выберут лучших из лучших. Именно они выступят на заключительном гала-концерте.

19 февраля состоится прослушивание конкурсантов, 20 февраля — резервный день конкурсных выступлений, а 21 февраля состоится гала-концерт.

По итогам конкурса победителей наградят грамотами и дипломами соответствующих степеней. Анкеты-заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 16 февраля с пометкой "Конкурс патриотической песни" на электронную почту: dktorfjanik@mail.ru. В печатном виде заявки принимают по адресу: ул. Малышева, 26, кабинет №201 (с 9 до 18 часов). Согласие на обработку персональных данных для желающих принять участие до 18 лет заполняется законными представителями.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.