Ялуторовские пожарные сдали нормативы ГТО

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Более тридцати сотрудников 24-го пожарно-спасательного отряда приняли участие во втором этапе сдачи норм всероссийского физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне", который прошел в городском спортивном комплексе "Старт" в Ялуторовске, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Участники зачета продемонстрировали свои возможности в беге на короткие и длинные дистанции, подтягивании на перекладине, показали навыки стрельбы из оружия, прыгали в длину и делали наклоны вперед, проявили себя и в других нормативных дисциплинах. Пожарные показали хорошие результаты, подтвердив необходимый уровень своей физической подготовки.

"Наша работа связана с риском для жизни, физическими нагрузками и спасением людей, поэтому наши сотрудники должны быть всегда в хорошей физической форме. Мы стараемся принимать участие во всех спортивных мероприятиях и соревнованиях города и района", - сказал начальник 81 ПСЧ Иван Парамонов.