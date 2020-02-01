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Сборная России лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады 2014

Спорт, 15:42 15 февраля 2020

https://ria.ru/ | Фото: https://ria.ru/

Сборная России потеряет первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Сочи после лишения российского биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в эстафете на Играх-2014, сообщает РИА Новости.

Мужская сборная России по биатлону должна лишиться золота Игр в Сочи в эстафете из-за дисквалификации Евгения Устюгова, признанного виновным в нарушении антидопинговых правил. Кроме него в эстафете выступали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Вторыми в эстафете в Сочи стали немцы, третьими - австрийцы, четвертыми - норвежцы.

Устюгов в течение 21 дня может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение IBU.

После потери данной медали на счету сборной России в медальном зачете Игр в Сочи станет десять золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград. В связи с этим сборная России уступит первое место команде Норвегии, на счету которой 11 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых наград (если норвежцы получат бронзу в мужской биатлонной эстафете).

Олимпийские игры в Сочи прошли 7-23 февраля 2014 года.

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# биатлон , олимпиада

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