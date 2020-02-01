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Александр Моор поздравил биатлониста Логинова с золотом чемпионата мира в спринте

Губернатор, 23:15 15 февраля 2020

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с победой на чемпионате мира по биатлону Александра Логинова. Об этом он написал на личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Сегодня, без ложной скромности, знаменательный день не только для моих земляков-любителей биатлона, но и для всего российского спорта. Представитель тюменской школы Александр Логинов на чемпионате мира в Италии стал лучшим в спринте, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах и оставив позади такого серьезного противника, как Мартен Фуркад. Первая медаль в копилке сборной России на этом чемпионате и, что особенно важно, первое золото в мужских личных гонках за 12 лет!", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что это - не фантастика или случайность, а результат упорного труда, уверенного движения к своей цели, ведь прошлый чемпионат мира принес спортсмену серебро.

Александр Моор напомнил, что биатлонист - инструктор регионального центра спортивной подготовки, а значит, у тюменского биатлона прекрасное будущее. "Поздравляю Александра Логинова, тренеров и всю команду с заслуженной победой! Пусть весь сезон 2020 года пройдет также результативно!", - пожелал спортсменам губернатор.

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# Александр Логинов , Александр Моор , ЦСП72 , чемпионат мира по биатлону

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