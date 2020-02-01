Политехническая школа ТюмГУ проведет день открытых дверей

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

День открытых дверей для потенциальных абитуриентов магистерской программы "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" проведет Политехническая школа ТюмГУ 24 февраля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Сотрудники школы расскажут о преимуществах, которые получают в ходе обучения студенты, об особенностях учебного процесса, о карьерных перспективах по окончании магистратуры. Абитуриенты пообщаются с действующими магистрантами и выпускниками, познакомятся с условиями обучения.

Политехническая школа ТюмГУ в этом году проводит уже пятый набор на магистерскую программу "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа". Напомним, это совместный продукт университета и ПАО "Газпром нефть", ведущие специалисты компании дают студентам теорию и практику по многим направлениям магистерской программы. С каждым выпуском программа набирает популярность. В прошлом году, например, на нее поступили из разных регионов шестеро лауреатов Всероссийской олимпиады "Я – профессионал" (годом ранее таких было трое).