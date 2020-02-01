Тотальный диктант по немецкому языку напишут в Тюмени в пятый раз

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Всероссийская акция "Tolles Diktat" пройдет в ТюмГУ 26 февраля. Традиционно она приурочена к Международному Дню родного языка, учрежденному ЮНЕСКО, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Tolles Diktat" проводится по инициативе общественных организаций российских немцев для популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке. Организатор акции в Тюменском госуниверситете - Ресурсный центр немецкого языка и культуры.

Заявиться на участие может любой желающий.

"Участники акции будут писать диктант в трех группах, ранжированных по уровню владения языком. Если вы точно не знаете, какой у вас уровень, то можете пройти тест на сайте Гёте-Института, – советуют организаторы. – Чтецом диктанта на площадке университета выступит Денизе Кох – языковой ассистент нашего центра из Министерства образования, науки и исследований Австрии".

Зарегистрироваться на "Tolles Diktat" можно здесь, получить подробную информацию – в Ресурсном центре немецкого языка и культуры по электронному адресу: lesesaal@utmn.ru. Всероссийская акция проходит в восьмой раз.

В ТюмГУ открытый диктант по немецкому языку пишут с 2016 года.