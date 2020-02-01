Центр здоровья провел встречи с ишимцами в необычном формате

| Фото: Областной больницы № 4 | Фото: Областной больницы № 4

Более 150 жителей города Ишима и Ишимского района посетили встречу со специалистами Центра здоровья для взрослых и отделения медицинской профилактики Областной больницы № 4. Профилактическая акция была посвящена дню больного человека, сообщает пресс-служба медучреждения.

Медицинский психолог центра здоровья Наталья Лисинских рассказала участникам встречи о психологических аспектах болезни и внутренних переживаниях и ощущениях нездорового человека. Особое внимание как наиболее важному моменту специалист уделила теме выстраивания жизненной перспективы во время болезни и реабилитационного периода, а также о позитивном влиянии оптимистичного настроения пациента на исход заболевания и ускорение сроков излечения.

Руководитель центра здоровья, врач-терапевт-эндокринолог Елена Пальшина в формате открытого круглого стола провела для пациентов всеобуч "Гипертония - СТОП!". Участники акции обсудили причины возникновения гипертонической болезни, методы контроля этой патологии, способы само- и взаимопомощи в момент обострения заболевания.

О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний рассказали и пациентам терапевтического отделения № 2 ишимской больницы. Фельдшер отделения медицинской профилактики Светлана Криволапова не только рассказала о важности соблюдения предписанной врачом терапии при гипертонической болезни и ответила на все вопросы, но и провела мастер-класс по измерению артериального давления, обучила принципам его контроля в домашних условиях. На память о мероприятии все участники получили информационные листовки по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

День больного человека отмечают во всем мире. По международному календарю эта дата граничит с такими важными событиями, как Всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями (отмечается 4 февраля), День детей, больных раком (15 февраля) и Международный день редких заболеваний (29 февраля).