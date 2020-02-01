  • 17 февраля 202017.02.2020понедельник
  • USD63,4536
    EUR68,7710
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Центр здоровья провел встречи с ишимцами в необычном формате

Общество, 14:04 17 февраля 2020

Областной больницы № 4 | Фото: Областной больницы № 4

Более 150 жителей города Ишима и Ишимского района посетили встречу со специалистами Центра здоровья для взрослых и отделения медицинской профилактики Областной больницы № 4. Профилактическая акция была посвящена дню больного человека, сообщает пресс-служба медучреждения.

Медицинский психолог центра здоровья Наталья Лисинских рассказала участникам встречи о психологических аспектах болезни и внутренних переживаниях и ощущениях нездорового человека. Особое внимание как наиболее важному моменту специалист уделила теме выстраивания жизненной перспективы во время болезни и реабилитационного периода, а также о позитивном влиянии оптимистичного настроения пациента на исход заболевания и ускорение сроков излечения.

Руководитель центра здоровья, врач-терапевт-эндокринолог Елена Пальшина в формате открытого круглого стола провела для пациентов всеобуч "Гипертония - СТОП!". Участники акции обсудили причины возникновения гипертонической болезни, методы контроля этой патологии, способы само- и взаимопомощи в момент обострения заболевания.

О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний рассказали и пациентам терапевтического отделения № 2 ишимской больницы. Фельдшер отделения медицинской профилактики Светлана Криволапова не только рассказала о важности соблюдения предписанной врачом терапии при гипертонической болезни и ответила на все вопросы, но и провела мастер-класс по измерению артериального давления, обучила принципам его контроля в домашних условиях. На память о мероприятии все участники получили информационные листовки по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

День больного человека отмечают во всем мире. По международному календарю эта дата граничит с такими важными событиями, как Всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями (отмечается 4 февраля), День детей, больных раком (15 февраля) и Международный день редких заболеваний (29 февраля).

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , Ишим , профилактика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 17.02.2020Ветеранам Упоровского района вручили юбилейные медали
14:04 17.02.2020Центр здоровья провел встречи с ишимцами в необычном формате
13:53 17.02.2020Юных тюменцев приглашают на неделю "Аты-баты!" в детскую библиотеку
13:42 17.02.2020В Тюменской области заработную плату выплачивают вовремя и в полном объеме