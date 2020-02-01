Тюменцы выступят на конкурсе по водолазному многоборью "Глубина" в Севастополе

| Фото: 45.mchs.gov.ru (архив) | Фото: 45.mchs.gov.ru (архив)

Восемь тюменцев предстанут на конкурсе по водолазному многоборью "Глубина", который пройдет в Севастополе с 1 по 13 марта.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" тренер военно-патриотического клуба "Барс" Екатерина Зиалхакова, команда клуба пятый год участвует в конкурсе по водолазному многоборью "Глубина", который проходит в рамках Армейских международных игр. Здесь соревнуются водолазы со всех флотов и флотилии, курсанты военно-морских училищ, представители МЧС, ДОСААФ.

"Нашей команде предстоит выполнить ряд технических этапов, а также будет один спортивный — акватлон (подводная борьба). Сами соревнования пройдут с 1 по 13 марта, а пока впереди две недели подготовки. Они развернутся в Севастополе, на базе 907 объединенного учебного центра подготовки военных спасателей и военных специалистов ВМФ", — поделилась Екатерина Зиалхакова.

17 февраля тюменцы будут сдавать зачет-допуск к выполнению водолазных работ, после чего смогут приступить к подготовке к соревнованиям.

Поездка на конкурс по водолазному многоборью "Глубина" стала возможной благодаря финансовой помощи тюменской региональной организации "Защита Отечества". В организации подготовки команды приняли участие специалисты оборонно-спортивного экспедиционного центра Дворца творчества и спорта "Пионер", а также сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Инна Пахомова