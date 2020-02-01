Тюменца осудили на семь лет за раскладку наркотиков по тайникам

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Мужчину, виновного в попытке сбыта наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2019 года сотрудники полиции на ул. 50 лет ВЛКСМ обратили внимание на мужчину, который что-то прятал в земле. В ходе его досмотра были обнаружены наркотики. Выяснилось, что тюменец делал закладки. Были установлены их адреса. Всего по делу изъято более 28 гр. наркотических средств, что является крупным размером.

Суд назначил подсудимому семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.