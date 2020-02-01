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Тюменский драмтеатр представит новый спектакль "Восемь женщин"

Общество, 12:45 18 февраля 2020

www.kto72.ru | Фото: www.kto72.ru

Музыкальную комедию "Восемь женщин" впервые покажет Тюменский драматический театр 6, 7, 8 и 9 марта. Кроме того, 8 марта после спектакля состоится концерт группы "OQJAV", которая написала и исполнила музыку к новому спектаклю, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Спектакль по пьесе Робера Тома "Восемь женщин" – это оригинальная версия Тюменского драмтеатра. Режиссер и хореограф спектакля Сергей Захарин. Жанр спектакля – это смесь детектива, драмы, черной комедии и мюзикла. Зрителей порадует яркая актерская работа и музыка, специально написанная для спектакля инди-поп группой "OQJAV".

8 марта группой "OQJAV" порадует зрителей своим творчеством. Музыканты исполнят популярные и новые песни в большом зале в декорациях постановки "Восемь женщин". На концерте прозвучат совместные номера с актрисами театра – песни из спектакля.

Возрастное ограничение 16+. Билеты можно приобрести на сайте тюменского концертно-театрального объединения.

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# премьера , спектакль , ТКТО , Тюменский драматический театр

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