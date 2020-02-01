Александр Моор: работа в студотрядах помогает обрести настоящих друзей

| Фото: Тюменского областного студенческого отряда | Фото: Тюменского областного студенческого отряда

Работа в студотрядах помогает обрести профессиональные навыки и знания, дает возможность испытать свои силы, получить опыт взаимовыручки, обрести настоящих друзей и единомышленников, напитаться духом особой студотрядовской романтики.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя бойцов и ветеранов студенческого отрядного движения с Днем российских студотрядов.

"Это движение существует уже более 60 лет, но до сих пор востребовано среди молодежи. Оно стало символом студенческой жизни. Тюменские студотряды плодотворно трудятся на всероссийских стройках, эффективно сотрудничают с компаниями-работодателями, достойно продолжают и развивают традиции, заложенные предшественниками", - говорится в поздравлении.

В 2019 году в регионе было сформировано 40 студотрядов разных направлений: строительные, сервисные, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные, специализированные – энергетики и речники, отряды проводников. В них работали более 1300 бойцов. Многие достигли серьезных производственных результатов.

"Трудолюбие, неравнодушие, активная жизненная позиция, готовность откликнуться на любое доброе дело всегда отличали тюменских студотрядовцев. Уверен, вы будете хранить верность традициям и принципам студенческого отрядного движения долгие годы. Желаю всем дальнейших успехов на трудовом и жизненном пути, достижения поставленных целей и всего самого доброго", - сказал губернатор.