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Тюменцы обсудят новую архитектуру регионов в "Конторе пароходства"

Общество, 09:39 18 февраля 2020

"Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Public talk "Новая архитектура в регионах: как будут развиваться города" начнется в большом зале "Конторы пароходства" в Тюмени 19 февраля в 15 часов, сообщили в мультицентре.

Встречу проведет экс-главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев. Он погорит с гостями на тему урбанистки. Тюменцы узнают о трендах, современных концепциях благоустройства, развитии городской среды, проблемных объектах, вопросах реновации.

Чтобы посетить встречу, необходимо зарегистрироваться по электронной почте: smirnova@gmk.ru. Нужно написать письмо с темой "Регистрация Тюмень".

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# архитектура , Контора пароходства

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