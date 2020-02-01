  • 18 февраля 202018.02.2020вторник
  • USD63,3085
    EUR68,6201
  • В Тюмени -1..-3 С 9 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жители Тюменской области получают посылки с помощью электронной подписи

Общество, 09:50 18 февраля 2020

пресс-служба УФПС Тюменской области – филиал АО «Почта России» | Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области – филиал АО «Почта России»

378 тыс. жителей Тюменской области воспользовались сервисом упрощенного вручения почтовых отправлений в отделениях Почты России без заполнения бумажных извещений в 2019 году, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области – филиал АО "Почта России".

С помощью простой электронной подписи в 2019 году жители области получили более трех млн заказных писем и посылок. Процесс выдачи отправлений по этой технологии занимает не больше 30 секунд.

"Цифровизация почтовых услуг и сервисов, в частности, вручение регистрируемых отправлений с помощью простой электронной подписи, позволяет операторам почтовой связи в пять раз сократить сроки выдачи почты, а клиентам получать почтовые отправления без заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. При себе достаточно иметь мобильный телефон, номер которого привязан к сервису. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеет", — добавили в пресс-службе УФПС Тюменской области – филиал АО "Почта России".

Напомним, оформить простую электронную подпись можно бесплатно на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении. Персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# письма , посылки , Почта России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:50 18.02.2020Жители Тюменской области получают посылки с помощью электронной подписи
09:39 18.02.2020Тюменцы обсудят новую архитектуру регионов в "Конторе пароходства"
09:28 18.02.2020Спартакиада допризывной молодежи региона стартует в Заводоуковске
09:17 18.02.2020Более семидесяти работ Александра Васильева представлено на выставке в Тюмени