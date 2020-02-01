Жители Тюменской области получают посылки с помощью электронной подписи

| Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области – филиал АО «Почта России» | Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области – филиал АО «Почта России»

378 тыс. жителей Тюменской области воспользовались сервисом упрощенного вручения почтовых отправлений в отделениях Почты России без заполнения бумажных извещений в 2019 году, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области – филиал АО "Почта России".

С помощью простой электронной подписи в 2019 году жители области получили более трех млн заказных писем и посылок. Процесс выдачи отправлений по этой технологии занимает не больше 30 секунд.

"Цифровизация почтовых услуг и сервисов, в частности, вручение регистрируемых отправлений с помощью простой электронной подписи, позволяет операторам почтовой связи в пять раз сократить сроки выдачи почты, а клиентам получать почтовые отправления без заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. При себе достаточно иметь мобильный телефон, номер которого привязан к сервису. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеет", — добавили в пресс-службе УФПС Тюменской области – филиал АО "Почта России".

Напомним, оформить простую электронную подпись можно бесплатно на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении. Персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента.