Шахматный клуб открыли в СИЗО в Тюмени

| Фото: www.72.fsin.su | Фото: www.72.fsin.su

Шахматный клуб для осужденных открыли в Следственном изоляторе № 1 в Тюмени, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

Депутат Государственной думы, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о перспективах развития шахматного спорта в исправительных учреждениях и отметил, что можно организовывать товарищеские виртуальные встречи с другими регионами и даже другими странами.

Гроссмейстер провел сеанс одновременной игры с лучшими шахматистами среди осужденных. За полчаса напряженной игры не один из участников турнира не смог обыграть выдающегося шахматиста, однако, он назвал уровень подготовки отдельных противников достаточно хорошим.

Анатолий Карпов вручил участникам турнира дипломы, лучшим игрокам – грамоты, а также преподнес в качестве подарка состоявшемуся шахматному клубу следственного изолятора наборы шахмат с личным автографом.

Добавим, что в учреждениях подведомственных УФСИН России по Тюменской области в шахматных кружках принимают участие более тысячи осужденных.