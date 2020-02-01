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Кастинги актеров для кинопроекта "Отряд С" стартуют в Тюмени

Общество, 08:54 20 февраля 2020

"Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте

Масштабные общегородские кастинги в рамках подготовки к съемкам кинопроекта "Отряд С" стартуют в Тюмени 24 февраля, сообщает пресс-служба центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

Первый кастинг пройдет в ТРЦ "СитиМолл". Организаторы подготовили для участников программу, интерактивные зоны. Гостей ждут погружение в историю победы и прямое общение с создателями кинопроекта.

"Кастинг С" – проект, где любой подросток сможет стать актером и принять участие в съемках массовых сцен кинопроекта "Отряд С". Его создатели – центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис" и продюсерский центр "Баza", которые с 2017 года продвигают кинематограф в областной столице. Они собрали команду, чтобы превратить Тюмень в огромную съемочную площадку и снять свою собственную картину о мальчике Вове, который, разрывая временное пространство, оказывается в эпицентре военных событий прошлого столетия.

Помимо торговых центров, кастинги охватят 20 школ Тюмени и муниципальных образований. Принять участие могут ребята в возрасте от 13 до 17 лет. Они смогут стать актерами в массовых сценах кинопроекта. Съемки стартуют в мае.

Запланировано 25 кастингов в школах и на крупных городских площадках региональной столицы. Ожидается, что в них примут участие более полутора тыс. ребят. Следить за кастингами можно в официальной группе проекта в социальной сети ВКонтакте.

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# кастинг , кино , Медиаполис , подростки , фильмы

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