Акция #ВместеНаДороге пройдет на трассе Екатеринбург — Тюмень

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Социальная акция #ВместеНаДороге стартует на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень в районе поста ДПС на выезде из Тюмени 18 февраля в 15 часов, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водителям, которые едут по федеральной трассе, вручат памятки и сувениры. В случае необходимости медики измерят давление.

Сотрудники ГИБДД и МЧС проведут разъяснительную работу с участниками дорожного движения, в том числе проинформируют об аварийно-опасных участках и помощи, оказываемой во внештатных ситуациях

Акция организована в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения".