Команда "Транснефть" выиграла волейбольный турнир памяти Виталия Пахомчика

| Фото: федерация волейбола Тюменской области | Фото: федерация волейбола Тюменской области

Команда "Транснефть" стала победителем турнира по волейболу среди ветеранов, посвященного памяти Виталия Пахомчика, сообщает федерация волейбола Тюменской области.

Соревнования состоялись в десятый раз. За медали спорили шесть команд. Турнир в итоге выиграла "Транснефть" из Тюмени. В составе чемпионов отметили Юрия Малова. На второй позиции расположилась команда Тюменского района, у серебряных призеров выделили Юрия Красильникова. Казанские гости замкнули тройку. Их лидером был Александр Ташланов.