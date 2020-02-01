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Команда "Транснефть" выиграла волейбольный турнир памяти Виталия Пахомчика

Спорт, 17:42 18 февраля 2020

федерация волейбола Тюменской области | Фото: федерация волейбола Тюменской области

Команда "Транснефть" стала победителем турнира по волейболу среди ветеранов, посвященного памяти Виталия Пахомчика, сообщает федерация волейбола Тюменской области.

Соревнования состоялись в десятый раз. За медали спорили шесть команд. Турнир в итоге выиграла "Транснефть" из Тюмени. В составе чемпионов отметили Юрия Малова. На второй позиции расположилась команда Тюменского района, у серебряных призеров выделили Юрия Красильникова. Казанские гости замкнули тройку. Их лидером был Александр Ташланов.

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