Уникальные выставки ковров и одежды сибирских старообрядцев представят в Ишиме

| Фото: Музей П.П. Ершова во "ВКонтакте" | Фото: Музей П.П. Ершова во "ВКонтакте"

Ишимские музейщики приглашают жителей и гостей города на открытие двух редких выставок - "Ишимский ковер" и "Одежда старожилов и старообрядцев Сибири" - 21 февраля в 13 часов в музей "Городская управа".

Как рассказала хозяйка семейного этноцентра музейного комплекса им. Петра Ершова Лариса Швалова, на первой выставке из фондов музея представят ковры Ишимской ковровой фабрики и ее кустарных филиалов из Приишимья.

"Фабричные ковры получались более плотными и тяжелыми, а в кустарных мастерских – более мягкими и рыхлыми. Разница фактур обусловлена тем, что на фабрике ковры ткали на металлических станках с более жестким натяжением элементов основы, а в кустарных кросна были домашние, деревянные, и натяжение было меньше. Тем не менее все представленные ковры можно отнести к ручной работе, потому что станки не были автоматизированы", - подчеркнула Лариса Швалова.

Она добавила, что на выставке впервые покажут двусторонние ковры, рисунок с обеих сторон идентичный, ковры плюшевые и очень приятные на ощупь. Из двух ковров один фабричный, второй кустарный, но выполненные в двусторонней технике они одинаковы по тактильным ощущениям.

Вторая выставка привозная, ее представит этнограф, мастер по русскому традиционному крестьянскому наряду из Новосибирска Татьяна Куликова. Ее костюмы – точные копии одежды крестьян из разных губерний. Работы мастера приобретают именитые музеи, в том числе зарубежные, известные фольклорные коллективы России и других стран, а также частные заказчики – любители русской старины.

Организаторы отмечают, что в день открытия Татьяна Куликова прочтет лекцию, а 22 и 23 февраля проведет первый семинар из четырех запланированных в 2020 году, на которых обучит желающих правильно шить крестьянскую одежду.

"Крестьянские костюмы разных губерний – это своя специфика в цвете, фасоне и даже наложении швов. К примеру, крестьянская одежда сибирских старообрядцев – это черный домотканый лен и черные покупные платки с цветами, а старообрядцы Алтая одевались в яркие красочные шелка. Лен там не рос, но рядом проходил восточный путь, где и приобретался шелк ярких оттенков", - рассказала Лариса Швалова.

Кроме того, на открытии выставок будет рассказано об известных земляках-старообрядцах, выходцах из Ялуторовского района, - семье Лыковых.

Инна Кондрашкина