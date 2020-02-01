Мастер-классы по оказанию первой помощи проведут во время #СпецоперацииЛед

| Фото: областная станция скорой медицинской помощи (архив) | Фото: областная станция скорой медицинской помощи (архив)

Тюменцы смогут принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи во время #СпецоперацииЛед, которая развернется на набережной реки Туры в Тюмени 23 февраля.

Палатка сотрудников скорой помощи и центра медицины катастроф будет работать на набережной с 12 до 17 часов. "Горожан ждут разные мастер-классы, начиная от сердечно-легочной реанимации на манекене до остановки кровотечения, извлечения инородного тела из дыхательных путей", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь станции скорой помощи Ирина Бердюгина.

Участие медиков в мероприятиях, организованных ГИБДД, стало традиционным, ежегодным. По словам Ирины Бердюгиной, каждый раз их палатку на акции посещают до 60 человек. Специалисты рассказывают им, как делать непрямой массаж сердца, как провести искусственную вентиляцию легких, почему важно подкладывать валик под плечи во время реанимации.

Тюменцы, желающие получить полезные знания, могут найти медиков в палатке темно-зеленого цвета. Добавим, во время проведения акции будут дежурить две бригады скорой медицинской помощи на тот случай, если кому-то из горожан станет плохо.

Открытие #СпецоперацииЛед состоится в 14 часов. На льду Туры будут соревноваться на служебных автомобилях команды лучших водителей тюменской полиции, МЧС, Росгвардии и УФСИН. Организаторы акции подготовили большую программу: показательные выступления парашютистов, альпинистов. Курсанты ТВВИКУ готовят выступление по рукопашному бою, а инспекторы ДПС покажут, как они задерживают правонарушителей на наших дорогах.

Инна Пахомова