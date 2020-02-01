Годовщину сочинской Олимпиады юные тюменцы отметили хоккеем в валенках

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Ребята из команды "Контакт" стали победителями турнира по хоккею в валенках, который состоялся в день зимних видов спорта. Его приурочили к празднованию годовщины со дня открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Посоревноваться в популярных зимних спортивных забавах собрались более двух сотен тюменских мальчишек и девчонок. Самым массовым стал турнир по хоккею в валенках. Этот вид спорта особенно привлекателен тем, что не требует навыков катания на коньках и доступен каждому, кто может держать клюшку в руках.

Несмотря на то, что все находились в равных условиях, сплоченность и сыгранность помогли участникам команды "Контакт". Они и стали победителями турнира. Второе и третье места заняли коллективы "Тигры" и "Прибой".

В классическом хоккее сразились ребята, серьезно увлекающиеся этим видом спорта. Среди участников 9-10 лет тройку призеров составили "Рубин" - 2009 (1 место), "Рубин" - 2010 (2 место), "Восток" (3 место). У ребят постарше (11-12 лет) сильнейшей оказалась "великолепная пятерка и вратарь" из "Рубина" - 2008 (1). Второе и третье места поделили между собой одноклубники победителей - "Рубин" - 2008 (2) и "Рубин" - 2008 (3).