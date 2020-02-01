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Зрителям "Битвы блинопеков" в Ялуторовске предложат выпечь метровые блины

Общество, 10:13 19 февраля 2020

Ялуторовский острог во ВКонтакте (архив) | Фото: Ялуторовский острог во ВКонтакте (архив)

Зрители фестиваля "Битва блинопеков" смогут попробовать выпечь метровые блины в Ялуторовске 1 марта.

Организаторы праздника готовят для посвящения в блинопеки диаметром в один метр. "Различные компании уже заявились готовить на этой площадке цветные блины, но мы будем стараться давать зрителям возможность тоже попробовать себя в этом деле. Соберем из гостей команды, которые будут выпекать метровые блины", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в комитете по культуре и туризму администрации Ялуторовска.

Набор участников фестиваля "Битва блинопеков" продолжается. Принять участие в нем могут команды предприятий, работающие в сфере пищевой промышленности и общественного питания Тюменской области и других регионов. О своем желании выпечь гигантский блин уже заявила команда МЧС, санатория-профилактория "Сосновый бор", ресторанно-гостиничный комплекс Арагац Plaza. "Ждем заявку от Ассоциации гостеприимства Тюменской области. Возможно, и в этот раз шеф-повара тюменских ресторанов объединяться, чтобы придумать рецепт и угостить гостей праздника", — добавили организаторы.

25 февраля участников, собирающихся готовить гигантские угощения, ждет тест-драйв. Он позволит им изучить технологию приготовления, доработать определенные моменты, подготовиться к праздничному событию.

"Битва блинопеков" стартует в рамках празднования "Ялуторовской масленицы" 1 марта в 12 часов. Блины будут выпекать до 16 часов.

Инна Пахомова

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# Битва блинопеков , Масленица , фестиваль , Ялуторовск

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