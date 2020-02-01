Пятнадцать ярмарок вакансий пройдут в Тюмени и Тюменском районе

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

15 ярмарок вакансий состоятся в Тюменском районе и Тюмени в 2020 году, сообщает городской центр занятости.

Большая часть ярмарок специализированные: они либо объединяют работодателей одной отрасли, либо направлены на определенную социальную категорию. Так, например, на первой из них в марте будут искать работников предприятия транспортной сферы.

Работодатели сферы общественного питания будут вести подбор персонала в апреле, сферы торговли – в июле, предприятия промышленного производства – в августе.

Удобство таких мероприятий для ищущих работу в том, что в одном и том же месте за короткий период времени можно пройти собеседование с несколькими работодателями, тем самым повысив шансы на трудоустройство. А специалисты по подбору кадров отмечают как преимущество тот фактор, что на ярмарки вакансий приходят мотивированные соискатели.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 27-36-05. Работодатели, желающие принять участие в мероприятии, могут обращаться по тел. 27-33-22 (доб. 306, 307).