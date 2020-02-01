Открыт прием заявок на фестиваль Саввы Мамонтова в Ялуторовске

| Фото: "Культура и туризм города Ялуторовска" во ВКонтакте | Фото: "Культура и туризм города Ялуторовска" во ВКонтакте

Прием заявок на ХXVI областной открытый фестиваль народного творчества им. С. И. Мамонтова стартовал в Ялуторовске, сообщают организаторы.

В фестивале могут принять участие хореографические, театральные коллективы; вокальные ансамбли, группы (трио, дуэты), солисты; инструментальные оркестры; творческие коллективы или отдельные исполнители различных жанров. Также заявиться на него могут самодеятельные мастера декоративно-прикладного творчества и художники; любительские, студенческие театры, театры-студии, работающие в драматическом, музыкальном, народном, фольклорном и этнографическом направлениях.

Фестиваль пройдет с 16 марта по 4 апреля на площадках учреждений культуры Ялуторовска. Гала-концерт стартует 29 марта в 14 часов на сцене Дворца культуры.

Для участия в фестивале необходимо до 16 марта предоставить анкету-заявку на электронный адрес: 20283@inbox.ru.

С положением можно ознакомиться здесь.