Виктор Шмидт проведет прием жителей Викуловского и Сорокинского районов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководитель Ишимского отдела следственного управления СК РФ по Тюменской области Виктор Шмидт проведет личный прием граждан в с. Викулово и Большое Сорокино 1 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Жителей Викуловского района ждут на прием с 10 до 11 часов по адресу улица Ленина, 17. В этот же день пройдет прием граждан Сорокинского района. С 12 до 13 часов их ждут в с. Большое Сорокино, ул. Садовая, 2.

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интересов иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению.

Прием только по предварительной записи. Записатьсяк руководителю Ишимского межрайонного следственного отдела можно по телефону: (34551) 5-08-01 или по адресу Ишимского следственного отдела: г. Ишим, ул. 8 Марта, 25.