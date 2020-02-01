На улице 50 лет Октября в Тюмени проводят обрезку деревьев

| Фото: "Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

В Тюмени проводится обрезка деревьев вдоль дорожной сети на ул. 50 лет Октября. Работы выполняет специализированная профессиональная бригада, сообщает администрация города.

Директор МКУ "ЛесПаркХоз" Сергей Нефедов отмечает, что эта улица - одна из основных транспортных магистралей города. Растения здесь испытывают большую нагрузку: шум, пыль и выхлопы.

"Наша задача – проводить за растениями надлежащий уход, поддерживать их жизнь и здоровье. Мы подходим к каждому дереву индивидуально. Они могут быть разного возраста и вида, соответственно, требуют разного вида обрезки", – рассказал он.

Так, санитарная обрезка деревьев и кустарников допускается круглый год и предотвращает развитие болезней и распространение вредителей. Она включает обрезку сухостойных и больных веток, что необходимо для оздоровления деревьев.

Формовочная обрезка проводится только когда деревья находятся в спящем режиме и движения сока в них нет и такие манипуляции для них не травматичны. Все срезы замазывают масляной краской на натуральной основе, что предотвращает заражение дерева грибковыми и другими инфекционными заболеваниями, паразитами.

Обрезка производится не только для продления жизни деревьев, но и для безопасности и эстетического вида. В прореженной кроне больше света, она лучше проветривается, дерево более устойчиво к заболеваниям. Омолаживающая обрезка проводится раз в два – три года.

"ЛесПаркХоз" проводит жесткий отбор подрядных организаций на стадии заключения контракта. За поврежденные деревья виновные привлекаются к ответственности. В случае их гибели выплачивается компенсация.