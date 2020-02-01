Вопросы безопасного детства обсудят на родительской сессии в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Очередная стратегическая сессия для родителей #ПРОДЕТЕЙ начнется 20 февраля в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1). Мероприятие будет посвящено вопросам профилактики употребления детьми психоактивных веществ, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участниками сессии станут представители школьных родительских комитетов, специалисты комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждений здравоохранения, образования, молодежной политики и спорта, социальной защиты населения, представители общественных организаций. В формате активного диалога родители смогут задать интересующие вопросы и выработать свои подходы к решению существующих проблем молодежи.

На концептуальной площадке участники сессии обсудят сложившуюся наркоситуацию: тенденции, технологии работы в профилактике ПАВ, а также потенциал родительского сообщества в решении важных социальных задач.

На мероприятии также будут работать дискуссионные площадки "Современные подходы к организации досуговой занятости", "Семья как профилактическое пространство", "ВИЧ-инфекция и подростки: факторы уязвимости".