Глава Тюмени вручил ветеранам медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представителей военных комиссариатов города и региона, городской и областной дум, общественных организаций, Общественной палаты Тюмени, почетных граждан города собрала концертная программа "Несокрушимая и легендарная" в ДК "Нефтяник" 19 февраля.

Праздничная программа открылась торжественным награждением юбилейными медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Награду глава города Руслан Кухарук вручил Владимиру Левченко, проведшему детские годы в фашистском концлагере, а после освобождения возглавлявшему крупные сельскохозяйственные предприятия Ямала. Сегодня Владимир Михайлович сохраняет активную жизненную позицию, встречается со школьниками и проводит для них уроки мужества.

Награду получила Анна Владимировна Тихомирова, подростком работавшая прессовщицей на челябинском заводе в 1942 году. После войны она переехала в Тюмень, где долгие годы трудилась на железной дороге.

За значимую общественную работу и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне почетной грамотной главы города поощрена заместитель председателя городского совета ветеранов Тюмени Лилия Корепанова.

"День защитника Отечества традиционно широко отмечается в нашей стране, поскольку это праздник мужества, доблести и воинской славы, - отметил глава Тюмени Руслан Кухарук. - И в этот день мы, конечно, отдаем дань нашим ветеранам, завоевавшим для нас мирное небо над головой, а также признательность всем, кто отдал свои лучшие годы Родине и защите ее безопасности".

Обращаясь к гостям торжества, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный отметил, что в первую очередь это праздник тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины.

На сцену "Нефтяника" вышли фольклорный ансамбль "Росстань", вокальная группа "Арабелла", Тюменский духовой оркестр и хор курсантов ТВВИКУ, композитор и исполнитель Сергей Дьяконов-Дьяченков.

Добавим, что День защитника Отечества, 23 февраля, зародился в СССР как День Советской армии и Военно-морского флота. История праздника связана с событиями 1918 года: 28 (15 по старому стилю) января 1918 года, Совет народных комиссаров (СНК) во главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а 11 февраля (29 января по старому стилю) — рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ).

Николай Ступников