Более пятисот тюменцев обратились в январе на детский телефон доверия

| Фото: Центр "Семья" | Фото: Центр "Семья"

Около 550 звонков от детей, подростков и взрослых поступило на детский телефон доверия за январь 2020 года, сообщает региональный центр "Семья".

"Чаще звонят, конечно, дети и подростки, обращения касаются налаживания детско-родительских отношений, общения со сверстниками, первой любви и школьных будней. Родители задают вопросы, касающиеся воспитания, отношений с детьми. Поступают звонки и от пожилых людей, они чаще испытывают чувство одиночества", - отметили специалисты телефона доверия.

На сегодня к единому номеру детского телефона доверия подключены 220 служб в 85 регионах страны. В сентябре 2016 года запущен сайт детского телефона доверия.