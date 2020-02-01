Более пятисот тюменцев обратились в январе на детский телефон доверия
Около 550 звонков от детей, подростков и взрослых поступило на детский телефон доверия за январь 2020 года, сообщает региональный центр "Семья".
"Чаще звонят, конечно, дети и подростки, обращения касаются налаживания детско-родительских отношений, общения со сверстниками, первой любви и школьных будней. Родители задают вопросы, касающиеся воспитания, отношений с детьми. Поступают звонки и от пожилых людей, они чаще испытывают чувство одиночества", - отметили специалисты телефона доверия.
На сегодня к единому номеру детского телефона доверия подключены 220 служб в 85 регионах страны. В сентябре 2016 года запущен сайт детского телефона доверия.