Бабушки и дедушки соревновались на семейном фестивале ГТО в Нижнетавдинском районе

| Фото: администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Впервые в формате трех поколений прошел районный фестиваль ГТО среди семейных команд в Нижнетавдинском районе. В составе команд одновременно участвовали мама и папа, ребенок, бабушка или дедушка, сообщает администрация муниципалитета.

Участники выполняли подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, подтягивание из виса на высокой перекладине, подъем туловища из положения лежа на спине, бег на 30 метров, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук из положения лежа.

Победителей определяли с помощью 100-балльной таблицы ГТО. В результате упорной борьбы первое место заняли семьи Турмышевых и Полуэктовых. На втором месте расположилась семья Сибгатуллиных, третий результат показала семья Санниковых. Участников фестиваля наградили медалями, грамотами и памятными призами.