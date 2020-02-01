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Семьдесят посылок "Тепло родного дома" собрали упоровские школьники для солдат-земляков

Общество, 14:08 20 февраля 2020

Центр реализации молодежных программ | Фото: Центр реализации молодежных программ

70 военнослужащих из Упоровского района получат посылки "Тепло родного дома" ко Дню защитника Отечества. Подарки, открытки и продукты питания для них собрали школьники во время традиционной акции.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" директор Центра реализации молодежных программ Алексей Речкин, только трое юношей, которые проходят срочную воинскую службу, не получат посылки к празднику.

"Ученики каждой школы выясняли, сколько ребят из их сельского поселения проходят службу по призыву, узнавали у родных адреса. Трое солдат в эти дни ждут отправления из учебных частей к месту дальнейшей службы, поэтому родители попросили не отправлять посылки. Всем остальным землякам посылки придут вовремя, последнюю партию отправили 18 февраля", - рассказал организатор акции.

По его словам, школьники покупали сгущенку, другие сладости, средства личной гигиены. Все собранное они передали в Центр реализации молодежных программ, где посылки собирали и отправляли. В каждое отправление вложена открытка с поздравлением главы муниципалитета и самодельные открытки, которые изготовили на специальном патриотическом занятии организаторов воспитанники Упоровского детского сада "Солнышко".

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Ирина Кургузова

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# День защитника Отечества , патриотическое воспитание , посылка , солдаты , Упоровский район , школьники

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