Первая в регионе муниципальная модельная библиотека откроется в Ишиме осенью 2020 года

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Работы по созданию первой муниципальной модельной библиотеки в Тюменской области начались в Ишиме в рамках национального проекта "Культура". Она откроется осенью 2020 года, сообщает департамент культуры региона.

"В 2020 году на базе Центральной библиотеки города Ишима откроется учреждение нового поколения - современный, информационный, культурный и коммуникационный центр, рассчитанный на оказание услуг жителям всех возрастов. Библиотека изменится не только внешне, но и по содержанию предоставляемых услуг, по формату и иным подходам к работе", - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Подготовлен дизайн-проект учреждения. Полезная площадь и количество посадочных мест в библиотеке существенно увеличатся, будет создано многофункциональное и трансформируемое библиотечное пространство, включающее в себя новые зоны, - "Лаборатория знаний", АРТ-ZONE, "ПРОчтение", "WORKШОП".

Библиотеку оснастят современными оборудованием и мебелью, расширятся читательские зоны по интересам. Модернизация центральной библиотеки откроет новые возможности для проведения виртуальных экскурсий, концертов, вебинаров, онлайн-конференций и встреч с писателями. Большое внимание будет уделяться профессиональной переподготовке и повышению квалификации персонала библиотеки, а также пополнению фонда новыми книгами.

По результатам конкурсного отбора, проведенного Министерством культуры РФ в 2019 году, на переоснащение библиотеки по модельному стандарту из федерального бюджета выделены 10 млн рублей. На реализацию проекта направлены средства областного и муниципального бюджета, его поддержала Тюменская областная дума.