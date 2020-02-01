В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты налогов стал тюменский предприниматель. По версии следствия тюменец утаил более 13 млн рублей, сообщает региональное СУ СК РФ.

Житель областного центра является индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица и оказывает услуги в области грузоперевозок. Бизнесмен уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2016 и 2017 годы, а также доход физического лица за 2015 и 2017 годы, не предоставляя налоговую отчетность.

Расследование уголовного дела продолжается.