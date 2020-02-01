  • 25 февраля 202025.02.2020вторник
  • USD64,3008
    EUR69,4191
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер южный

Тюменских IT-специалистов научат разрабатывать игры

Общество, 08:41 25 февраля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

IT-конференция "Беспощадный российский геймдев" пройдет в Тюмени 29 февраля. Навыки участников в области разработки игр прокачают 11 экспертов со всей России, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

В конференции смогут принять участие все, кто заинтересован созданием игр: разработчики, дизайнеры, маркетологи и руководители студий и сами геймеры. Регистрация на конференцию продлится до 28 февраля. Всю информацию о "Беспощадном российском геймдеве" можно найти в официальной группе проекта во ВКонтакте.

Встреча пройдет в бизнес-центре "Парус" (зал "Атриум", ул. 30 лет Победы, 38 строение 10). Начало - в 9 часов. Вход свободный.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# IT , компьютерные игры , разработка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:53 25.02.2020Новую магистерскую программу внедряют в ТюмГУ
08:41 25.02.2020Тюменских IT-специалистов научат разрабатывать игры
08:27 25.02.2020Картины тобольского художника Анатолия Холодова выставят в драмтеатре
08:05 25.02.2020Стартовал отбор специалистов в президентскую программу подготовки управленцев