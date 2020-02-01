Тюменских IT-специалистов научат разрабатывать игры

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

IT-конференция "Беспощадный российский геймдев" пройдет в Тюмени 29 февраля. Навыки участников в области разработки игр прокачают 11 экспертов со всей России, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

В конференции смогут принять участие все, кто заинтересован созданием игр: разработчики, дизайнеры, маркетологи и руководители студий и сами геймеры. Регистрация на конференцию продлится до 28 февраля. Всю информацию о "Беспощадном российском геймдеве" можно найти в официальной группе проекта во ВКонтакте.

Встреча пройдет в бизнес-центре "Парус" (зал "Атриум", ул. 30 лет Победы, 38 строение 10). Начало - в 9 часов. Вход свободный.