В Тюмени бывшего налогового инспектора осудили на восемь лет за взятку

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Приговор бывшему налоговому инспектору, осужденной за взятку в сумме более 9 млн рублей, вступил в силу в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В 2014 году инспектор познакомилась с руководительницей коммерческой организации, оказывающей консультационные услуги в области бухгалтерского учета, налогообложения, управления и права. Женщины подружились, и инспектор стала делиться служебной информацией, которую подруга использовала в интересах своих клиентов. Впоследствии инспектор служебную информацию стала передавать за вознаграждение, получив в с января 2015 года по ноябрь 2016 года в качестве взятки 9,4 млн рублей. В ноябре 2016 года ее задержали с поличным сотрудники правоохранительных органов.

Налоговый инспектор была уволена с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия. Суд назначил подсудимой восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, лишил ее на пять лет права занимать должности государственной службы.

Осужденная и ее адвокат подали жалобу, чтобы добиться оправдания. Прокуратура Тюменской области внесла апелляционное представление для устранения допущенной судом ошибки в исчислении начала срока отбывания наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда отклонила жалобу осужденной и ее адвоката за необоснованностью, апелляционное представление прокуратуры удовлетворила, уточнив срок начала отбывания наказания.