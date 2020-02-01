Чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров проходит в Тюменской области

| Фото: Региональный информационно-образовательный центр | Фото: Региональный информационно-образовательный центр

Тюменских пенсионеров приглашают проверить свою компьютерную грамотность на VIII областном чемпионате, отборочный этап которого продлиться до 20 марта, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Тестирование можно пройти по любому из направлений: начальный уровень и уверенный пользователь.

Помимо теста на уровень компьютерной грамотности, участники выполняют творческое задание, тема которого "2020 год - Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне". Начинающим пользователям нужно написать эссе с помощью программы MS Word и отправить его на указанный адрес электронной почты. Тем, кто увереннее владеет компьютером, предлагается с помощью программы MS PowerPoint создать презентацию на тему: "Их именами улицы назвали…". Готовые задания нужно направить на почту: chempionat.rio@yandex.ru.

Участники, показавшие лучшие результаты, встретятся на финале чемпионата, который пройдет 26 марта в тюменском технопарке. Победители чемпионата представят Тюменскую область на X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

В соревнованиях уже приняли участие 42 человека и мужчин среди них всего двое. Организаторы призывают представителей сильного пола быть более активными. Чеспионат это возможность не только продемонстрировать свой уровень знания компьютера, получить призы, но и найти новых друзей. Тестирование можно пройти по ссылке.