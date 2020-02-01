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Новую магистерскую программу внедряют в ТюмГУ

Общество, 08:53 25 февраля 2020

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Новую магистерскую программу "Магистр права" представили студентам института государства и права, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Уникальность проекта состоит в возможности студентов самостоятельно определять образовательные траектории и тем самым осознанно выбирать специализацию в процессе обучения. Кроме того, отличительной особенностью единой программы выступают принципиально новые актуальные дисциплины, отвечающие современным реалиям. В реализации будут задействованы все штатные профессора института государства и права и приглашены преподаватели из ведущих университетов страны.

"Важной составляющей образовательного продукта является использование компетентностного подхода при разработке учебного плана, за счёт чего обеспечивается сбалансированность подготовки специалиста в различных видах юридической деятельности", - отметил руководитель магистерской программы Олег Винниченко.

Презентация новой магистерской программы вызвала большой интерес у слушателей. Студенты активно задавали вопросы по качественной новизне преподаваемых дисциплин, новым подходам в формировании учебного плана программы, о возможностях целенаправленной подготовки к специфике различных видов юридической профессии. Первый набор на программу "Магистр права" будет осуществлен летом.

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# магистратура , образование , студенты , ТюмГУ

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