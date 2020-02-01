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Семьсот килограммов яблок из Польши уничтожили в Тюмени

Общество, 15:49 21 февраля 2020

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (архив) | Фото: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (архив)

700 кг яблок из Польши уничтожили в Тюмени, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Партия запрещенной к ввозу в Россию продукции была обнаружена в ходе контрольного рейда на одной из плодовоовощных баз областной столицы.

"В соответствии с указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 указанная продукция запрещена к ввозу на территорию РФ. На данную партию яблок индивидуальный предприниматель товаро-сопроводительные документы не предоставил. На упаковках имелись следы срыва этикеток и единичная маркировка Республики Польша", — рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Марина Зыгина.

Яблоки изъяли и уничтожили на полигоне твердых отходов.

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# продукция , Россельхознадзор

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