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Тюменцев приглашают в литературное кафе "Вместе читаем и обсуждаем"

Общество, 16:21 21 февраля 2020

централизованная городская библиотечная система | Фото: централизованная городская библиотечная система

Литературное кафе "Вместе читаем и обсуждаем" откроется в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) в Тюмени 22 февраля в 12 часов, сообщает централизованная городская библиотечная система.

На встрече тюменцам предложат обсудить книги молодого писателя и драматурга Михаила Самарского. В качестве ведущей выступит доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Тюменского областного государственного института развития регионального образования Елена Медведева.

Мероприятие ориентировано на подростков 12-14 лет и взрослых. Вход свободный. Записаться на встречу можно по телефону 46-45-79.

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# кафе , литература , Литературно-краеведческий центр , чтение

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