Новое оборудование для реабилитации заработало в ишимской больнице

| Фото: ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим) | Фото: ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим)

Комплекс медицинского оборудования для реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобретен в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в областной больнице № 4 Ишима, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Это два прикроватных роботизированных тренажера, аппарат для механотерапии верхних конечностей, велотренажер, программа когнитивной реабилитации и систему для разгрузки веса тела пациента. Общая стоимость закупленного оборудования - более 4 млн рублей.

Медицинская реабилитация больных оказывается в комплексе с применением лекарственной терапии и физической активности - это и рефлексотерапия, и физиотерапия, лечебная физкультура и санаторно-курортное лечение.

| Фото: ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим) | Фото: ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим)

В условиях кардиологического отделения Областной больницы № 4 реабилитация направлена на наиболее качественное восстановление физической активности пациентов, перенесших тяжелое кардиологическое заболевание (инфаркт миокарда, острый коронарный синдром) или эндоваскулярное вмешательство, в неврологическом отделении - на восстановление после инсульта.