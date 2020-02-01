Прямой авиарейс Тюмень - Симферополь откроется со 2 июня

| Фото: tjm.aero | Фото: tjm.aero

Еженедельный прямой рейс из Тюмени в аэропорт Симферополь откроет авиакомпания Nordwind со 2 июня. Билеты уже в продаже, сообщает авиаперевозчик.

В предстоящем весенне-летнем сезоне Nordwind третий год подряд станет лидером по числу открытых в Крым направлений. Полеты будут осуществляться из 24 городов под брендами Nordwind и Pegas. При этом из нескольких аэропортов частота полетов по сравнению с прошлым годом значительно вырастет. Так, количество прямых рейсов в Крым из Волгограда, Кирова и Ульяновска - в два раза, из Белгорода и Нижнекамска – в полтора.

С начала июня перелеты в аэропорт Симферополь будут выполняться четыре раза в неделю из Казани и Красноярска, трижды в неделю – из Нижнекамска, Воронежа, Екатеринбурга, Перми, Белгорода и Уфы. Из Омска, Челябинска, Самары, Кирова, Волгограда, Оренбурга и Ульяновска полеты будут осуществляться дважды в неделю. Еженедельные рейсы с наступлением лета начнутся из Саратова и Чебоксар, Тюмени, Магнитогорска, Барнаула, Нижневартовска, Сыктывкара, Новокузнецка и Томска.

Прямые рейсы из всех перечисленных городов продлятся до конца сентября на лайнерах Boeing 737, Airbus А321 и Embraer 190.