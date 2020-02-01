В Тюмени определят лучшие всероссийские проекты по благоустройству малых городов

| Фото: Минстрой России | Фото: Минстрой России

Лучшие проекты благоустройства малых городов и исторических поселений 2020 года определят в Тюмени 28 февраля, сообщает Минстрой России.

Для участия в конкурсе поступило 300 заявок, 286 из которых прошли техническую экспертизу и были допущены к участию. По итогам заседания межведомственной рабочей группы был сформирован список из 155 проектов-финалистов. 80 победителей получат субсидии от 30 до 100 млн рублей.

В числе трендов, которые отметили эксперты при оценке проектов 2020 года – рост качества архитектурных решений, высокая ориентированность на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, взаимосвязь с объектами культурного наследия, а также возросшая роль участия граждан при разработке проектов и привлечение инвестиций в реализацию проекта.

Как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров, конкурс подтверждает свою значимость и как эффективная образовательная площадка для региональных и муниципальных команд.

"Если в первые годы проведения конкурса победители значительно опережали основную массу проектов, то сейчас средний уровень проработки конкурсных материалов очень подрос. Экспертам в действительности приходилось делать непростой выбор, максимально погружаясь в детали и изучение каждого представленного проекта", - отметил Максим Егоров.

Финала конкурса пройдет в рамках второго всероссийского форума "Развития малых городов и исторических поселений", где будут рассмотрены итоги конкурса 2020 года, вовлечение граждан в преображение городской среды, влияние архитектуры на здоровье горожан, использование данных для планирования городской среды, редевелопмент территорий и другие вопросы развития комфортной городской среды.

Кроме того, 28 февраля в Тюмени запланирована встреча с молодежью Уральского федерального округа, участвующей в реализации мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда".

На сайте Минстроя России и сайте конкурса будет организована прямая трансляция церемонии подведения итогов и награждения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.