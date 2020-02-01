В Тюмени прошел зимний конкурс профмастерства силовиков

| Фото: УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

Команды межмуниципального отдела полиции "Ишимский" и регионального УФСИН стали победителями конкурса профмастерства регионального УМВД. Соревнования в 26-й раз прошли на полигоне Силкин Лог в Тюменском районе и были посвящены памяти капитана милиции Вадима Колпащикова, погибшего при исполнении служебного долга.

За призовые места боролись сотрудники подразделений системы органов внутренних дел УМВД России по Тюменской области и силовых структур Уральского федерального округа.

В конкурсе приняла участие 31 команда: 16 сборных подразделений системы органов внутренних дел УМВД России по Тюменской области и 15 приглашенных команд. Впервые в этом году соревнования проходили в двух группах, различающихся между собой по количеству спортсменов в командах.

Во второй группе с меньшим количеством участников третье место завоевала сборная межмуниципального отдела МВД России "Голышмановский", вторыми стали сотрудники УГИБДД УМВД России по Тюменской области, а победила команда межмуниципального отдела МВД России "Ишимский".

В первой группе замкнула тройку победителей команда полка ДПС Тюменской области. На вторую ступень пьедестала поднялась команда УНК УМВД России по Тюменской области. А первое место завоевала команда регионального УФСИН. Свое лидерство эта команда подтвердила победой в суперфинале.

Соревнования проводятся с 1994 года. В декабре 1993 года капитан милиции Вадим Колпащиков погиб от бандитской пули при задержании вооруженной преступной группы в Тюмени. Указом Президента Российской Федерации Вадим Колпащиков награжден Орденом Мужества посмертно.