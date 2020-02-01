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В Тюменском районе стартовал конкурс "Педагогический калейдоскоп-2020"

Общество, 10:26 23 февраля 2020

Фото пресс-службы главы Тюменского района

В Тюменском районе стартовал конкурс "Педагогический калейдоскоп-2020". В нем принимают участие 36 педагогов и наставников.

Конкурс открыли педагоги-психологи и учителя-логопеды – участники номинации "Педагог коррекционного сопровождения", впервые объявленной в этом году. Мастерством в работе с дошкольниками блеснули участницы конкурса "Воспитатель года". Конкурсные испытания прошли и среди учителей.

Имена победителей конкурсов станут известны 28 февраля на церемонии торжественного закрытия, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

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