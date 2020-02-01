В Тюменском районе стартовал конкурс "Педагогический калейдоскоп-2020"

Фото пресс-службы главы Тюменского района Фото пресс-службы главы Тюменского района

В Тюменском районе стартовал конкурс "Педагогический калейдоскоп-2020". В нем принимают участие 36 педагогов и наставников.

Конкурс открыли педагоги-психологи и учителя-логопеды – участники номинации "Педагог коррекционного сопровождения", впервые объявленной в этом году. Мастерством в работе с дошкольниками блеснули участницы конкурса "Воспитатель года". Конкурсные испытания прошли и среди учителей.

Имена победителей конкурсов станут известны 28 февраля на церемонии торжественного закрытия, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".