Хирурги спасли ребенка, проглотившего заколку

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Детские хирурги тюменской Областной клинической больницы №2 извлекли из почки ребенка заколку-невидимку. В клинику 5-летняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ОКБ №2.

Врачи установили, что в крови девочки большое количество бактериальных эндотоксинов, характерных для септического шока. Оказалось, что девочка проглотила заколку-невидимку, которая сначала застряла в двенадцатиперстной кишке, а затем повредила стенку кишечника и "ушла" в почку. Во время сложной многочасовой операции за жизнь ребенка боролись три анестезиолога - Юлия Захарова, Александр Попов, Ксения Столяр и два хирурга – Валерий Чевжик и Екатерина Арабская.

После вмешательства ребенок три недели находился в реанимации.

"У нее была полиорганная недостаточность, то есть плохо работали сразу несколько внутренних органов и систем организма. Это очень тяжелое состояние, но мы всем детским стационаром делали все, что могли, чтобы спасти ребенка", – говорит врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Валерий Чевжик.

Врачам удалось не только сохранить жизнь маленькой тюменке, но и свести к минимуму последствия несчастного случая. Девочку уже выписали из стационара, она проходит курс реабилитации.