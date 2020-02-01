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Репортаж из соцсетей: Битва на Туре-2020

Спорт, 13:14 23 февраля 2020

extreme.team | Фото: extreme.team

Впечатлениями о фестивале "Битва на Туре", который состоялся на набережной 22 февраля, поделились тюменцы в социальных сетях. "Тюменская линия" собрала самое интересное.

dyakonov_re: "Было круто кататься с лучшими райдерами России" #битванатуре

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savin__dmitrii: Сегодня я побывал на одном из крупнейших сноуборд-контестов "Битва на Туре 2020" и вот фотографии, которые хочу вам показать

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drogalevvalerii: Битва на Туре. Гонки автомобилей

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_el_izaveta__: #битванатуре2020

_el_izaveta__ | Фото: _el_izaveta__

zhagorini_photo: Самое удобное место для просмотра битвы на Туре выбрал этот задорный товарищ. Термос, бинокль, мандарин, теплая обувь и отличное настроение.

zhagorini_photo | Фото: zhagorini_photo

Владимир Харючи

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# Битва на Туре , набережная , экстремальные виды спорта

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