Репортаж из соцсетей: Битва на Туре-2020

| Фото: extreme.team | Фото: extreme.team

Впечатлениями о фестивале "Битва на Туре", который состоялся на набережной 22 февраля, поделились тюменцы в социальных сетях. "Тюменская линия" собрала самое интересное.

dyakonov_re: "Было круто кататься с лучшими райдерами России" #битванатуре

savin__dmitrii: Сегодня я побывал на одном из крупнейших сноуборд-контестов "Битва на Туре 2020" и вот фотографии, которые хочу вам показать

drogalevvalerii: Битва на Туре. Гонки автомобилей

_el_izaveta__: #битванатуре2020

| Фото: _el_izaveta__ | Фото: _el_izaveta__

zhagorini_photo: Самое удобное место для просмотра битвы на Туре выбрал этот задорный товарищ. Термос, бинокль, мандарин, теплая обувь и отличное настроение.

| Фото: zhagorini_photo | Фото: zhagorini_photo

Владимир Харючи