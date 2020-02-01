Репортаж из соцсетей: Битва на Туре-2020
| Фото: extreme.team
Впечатлениями о фестивале "Битва на Туре", который состоялся на набережной 22 февраля, поделились тюменцы в социальных сетях. "Тюменская линия" собрала самое интересное.
dyakonov_re: "Было круто кататься с лучшими райдерами России" #битванатуре
savin__dmitrii: Сегодня я побывал на одном из крупнейших сноуборд-контестов "Битва на Туре 2020" и вот фотографии, которые хочу вам показать
drogalevvalerii: Битва на Туре. Гонки автомобилей
_el_izaveta__: #битванатуре2020
| Фото: _el_izaveta__
zhagorini_photo: Самое удобное место для просмотра битвы на Туре выбрал этот задорный товарищ. Термос, бинокль, мандарин, теплая обувь и отличное настроение.
| Фото: zhagorini_photo
Владимир Харючи