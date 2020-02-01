Тюменцы могут проверить знания правил дорожного движения на #СпецоперацииЛед

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут проверить знание правил дорожного движения и получить сувениры в автобусе с надписью "Тотальный экзамен по ПДД" на тюменской набережной 23 февраля. Акция проходит в рамках #СпецоперацииЛед.

Сдать экзамен может любой желающий. Проводить акцию сотрудникам ГИБДД помогают волонтеры-медики.

"Отдельные бланки подготовлены для детей и взрослых. Несовершеннолетним предстоит ответить на 10 вопросов, а взрослым – на 20. Оценить свои знания в наш автобус приходят как люди, имеющие водительские удостоверения, так и те, кто собираются получать права. Здесь побывало много людей, они очень заинтересованы", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" волонтер-медик Юсуп Арслангереев.

После заполнения бланков тюменцам вручают сувениры: для водителей предусмотрены чехлы на документы, для детей – световозвращатели, значки, календари-памятки.

Проверить знания правил жители Тюмени могут до 17 часов.

Инна Пахомова