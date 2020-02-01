Владислав Московских и Александр Кубляков провели прием граждан в Бердюжье и Армизонском

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских и руководитель следственного управления Александр Кубляков провели совместный прием граждан в Бердюжье и Армизонском, сообщает региональное надзорное ведомство.

Так, житель села Бердюжье обратился с заявлением на работников компании, из-за которых при проведении капитального ремонта в многоквартирном доме в его квартире обвалился потолок.

В Армизонском один из заявителей пожаловался на неправильное начисление платежей за коммунальные услуги. Еще одного заявителя интересовал вопрос льгот для членов семьи ветерана Великой Отечественной войны.

По всем обращениям Владиславом Московских даны поручения о проведении проверок. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

Кроме того, прокурор области провел оперативные совещания с прокурорами Бердюжского и Армизонского районов в целях повышения эффективности их надзорной деятельности.